Тегеран, , 09:30 — REGNUM Министр энергетики Ирана Биджан Зангане заявил, что приход США на рынки нефти и газа стал ключевым фактором изменения баланса торговли энергоресурсами во всем мире. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что в ходе Энергетической недели в Москве он встречался с главами и представителями государств-экспортеров газа, и в ходе этих встреч обсуждалось влияние США на мировые сырьевые рынки. Он подчеркнул, что Вашингтон стал крупнейшим экспортером нефти и сжиженного газа во всем мире, негативно повлияв, в частности, на российские газовые поставки в Европу.

По словам Биджана Зангане, действия США снизили цены на нефть и газ, и Иран это не приветствует. Политик также сообщил о том, что в ходе встречи был переизбран генеральный секретарь форума стран-экспортеров газа.