Тегеран, , 08:26 — REGNUM 9 октября спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани отменил свою запланированную поездку в Турцию для участия в парламентском саммите в Стамбуле в знак протеста против турецкой антикурдской операции на севере Сирии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, Али Лариджани должен был прибыть на парламентский саммит по приглашению турецкого коллеги. Отказ последовал вслед за решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ударить по позициям Рабочей партии Курдистана на севере арабской республики.

Решение Турции было воспринято неоднозначно в международном сообществе. Сирия охарактеризовала операцию как агрессию и нарушение своей территориальной целостности.