Киев, , 08:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового посла Украины в США. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

«Человек избран, человек профессиональный, дипломат, который очень хорошо знает США», — рассказал он.

Зеленский не назвал фамилию нового посла, отметив, что его назначение состоится в ближайшее время. Сроков назначения он также не сообщил.

Напомним, с июля 2015 года по 19 июля 2019 года послом Украины в США был Валерий Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что новым послом Украины в США может стать дипломат Олег Шамшур. Он возглавлял посольство Украины в США во времена президентства Виктора Ющенко с 2005 по 2010 годы.

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