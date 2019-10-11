Миннеаполис, США, , 08:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступил с крайне резкими характеристиками в отношении представителей американской Демпартии, выступающих за его импичмент. Он сделал это 11 октября во время выступления перед своими сторонниками в Миннеаполисе.

«Они сильно больные и спятившие люди!», — сказал Трамп и также добавил, что добивающиеся его импичмента хотят отменить результаты президентских выборов 2016 года в США.

Кроме этого, американский президент особо отметил в негативном ключе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное», — сказал президент США.

Также он высказал критические суждения в адрес своего вероятного оппонента на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена и его сына, главы комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, члена палаты представителей от штата Миннесота Ильхана Омара и мэра Миннеаполиса демократа Джейкоба Фрея.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остался без друзей после скандала вокруг его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.