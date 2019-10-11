Москва, , 07:50 — REGNUM Россия должна дать конкретные сроки Украине на выполнение Минских соглашений, по истечении которых, если ничего сделано не будет, она сама должна обеспечить разведение, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Нужно сказать рано или поздно, если мы хотим прекратить войну: «Господа, мы даем вам столько-то времени на полное и абсолютное выполнение Минских соглашений, это время пошло». Если этого выполнения не будет, мы сами осуществим разведение войск, потому что в двух километрах от населения, которое вы терзаете, все будет гореть. А если вы сунетесь, то вы получите так, что мало не покажется! И это будет единственное принуждение к миру!» — выразил свою точку зрения Кургинян.

Как ранее отметил Кургинян, перемирие в Донбассе невозможно до тех пор, пока на Украине нет концепции государства, отличной от бандеровского геноцида. По его словам, либо Украина должна покаяться перед Донбассом и дать ему полную автономию в рамках единой конфедерации, либо она должна заявить, что жить с ним в одном государстве не желает, и отпустить. Если она не сделает ни того, ни другого, решение за нее должны принять другие.

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