Москва, 11 октября 2019, 07:50 — REGNUM Россия должна дать конкретные сроки Украине на выполнение Минских соглашений, по истечении которых, если ничего сделано не будет, она сама должна обеспечить разведение, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Как ранее отметил Кургинян, перемирие в Донбассе невозможно до тех пор, пока на Украине нет концепции государства, отличной от бандеровского геноцида. По его словам, либо Украина должна покаяться перед Донбассом и дать ему полную автономию в рамках единой конфедерации, либо она должна заявить, что жить с ним в одном государстве не желает, и отпустить. Если она не сделает ни того, ни другого, решение за нее должны принять другие.
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