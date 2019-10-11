Новосибирск, , 07:03 — REGNUM В Новосибирске продолжают обсуждать предстоящие выборы в Горсовет и возможное сокращение депутатов-списочников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как считает депутат Совета Александр Бурмистров (КПРФ), если смешанная система будет заменена на мажоритарную избирательную систему относительного большинства, то «независимые кандидаты в любом случае в проигрыше».

«Вариант первый, в связи с изменением численности избирателей, округа отдельных депутатов будут перенарезаны кардинально. Какие это округа и как будет осуществлена эта перенарезка, своевременно известно будет узкому кругу лиц, которые и получат преимущество, — написал Бурмистров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Вариант второй, никаких изменений не будет, и округа останутся в нынешних границах. Однако неопределенность, вызванная слухами о перенарезке, в любом случае затруднит работу новых кандидатов, которые просто не смогут начать свои кампании заранее. Как и в первом случае, преимущество получает узкий круг лиц. Правда, несколько другой».Он подчеркнул, что «система сопротивляется общественному запросу на перемены и реальное обновление власти».

Отметим, что новые выборы в Горсовет Новосибирска пройдут в 2020 году. В настоящее время 40 депутатов избираются по одномандатным округам, а десять депутатов — по партийным спискам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, появилась информация о том, что депутатов-списочников могут урезать. 15 октября состоятся публичные слушания об изменении системы выборов депутатов Новосибирска.