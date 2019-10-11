Оренбург, , 06:44 — REGNUM В Оренбургской области губернатор внес законопроект на рассмотрение Заксобрания региона об изменении структуры правительства. Планируется, что депутатский корпус обсудит документ на пленарном заседании 16 октября.

Согласно инициативе главы региона Дениса Паслера, появятся новые министерства: министерство цифровой экономики, министерство региональной и информационной политики, а также министерство промышленности и энергетики.

Кроме того, претерпят изменения ряд ведомств. Например, развитием внешнеэкономических связей займется министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей, тогда как сейчас эти функции выполняет минкультуры и внешних связей. Новому ведомству отойдут и полномочия по развитию туризма, тогда как сейчас это — обязанность минспорта.

В структуре правительства должны исчезнуть министерство лесного и охотничьего хозяйства, а также министерство внутреннего финансового контроля.

Как указано в пояснительной записке, проект закона «О внесении изменений в закон Оренбургской области «О системе исполнительных органов государственной власти Оренбургской области» разработан в целях оптимизации работы органов исполнительной власти Оренбургской области и эффективности функционирования системы исполнительных органов государственной власти региона.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, изменения в структуре областного правительства не повлекут изменения доходов, расходов, изменения источников финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области.

Стоит отметить, Денис Паслер по завершению единого дня голосования, 8 сентября 2019 года заявил, что в случае избрания губернатором изменит структуру правительства.

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