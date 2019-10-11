Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ 11 октября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что встреча состоится после торговых переговоров между представителями США и Китая. Ранее о намерениях встретиться заявлял сам Трамп, однако подтверждения того, что встреча состоится, еще не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп позитивно оценил первый день торговых переговоров между представителями КНР и Соединенных Штатов, которые проходят с 10 по 11 октября в Вашингтоне. По его словам, консультации проходят «очень хорошо».

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