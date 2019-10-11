Ла-Пас, , 09:34 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес предупредил, что победа правых сил на президентских выборах 20 октября будет означать переход к политике неолиберализма. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Правые предлагают рационализировать и реструктуризовать государственные инвестиции, то есть уволить работников. Они говорят нам, что будут проводить политику МВФ, это написано. Прочитайте, посмотрите [их программу]», — обратился к населению президент.

Моралес подчеркнул, что на выборах 20 октября «голосовать за правых — значит голосовать за МВФ».

В качестве наглядных примеров пагубного влияния политики по рецептам МВФ на экономику глава государства назвал Аргентину и Эквадор.