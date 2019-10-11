Вашингтон, 11 октября 2019, 05:58 — REGNUM Если Пекин собирается что-либо расследовать, Белый дом не станет ему мешать, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос, всерьёз ли Трамп предлагал китайским властям расследовать действия экс-вице-президента Штатов Джо Байдена и его сына Хантера, глава США ответил:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в связи со скандалом вокруг Байдена, президента Украины и импичмента заявил в первых числах месяца, что «Китаю следует начать расследование против Байденов».
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