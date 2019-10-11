Кито, 11 октября 2019, 15:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех участников политического конфликта в Эквадоре избегать актов насилия. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.
«Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями в Эквадоре», — заявил официальный представитель Генерального секретариата Фархан Хак.
Хак передал, что Гутерреш «подтвердил право [эквадорцев] на мирные собрания» и призвал всех участников конфликта «проявлять максимум выдержанности».