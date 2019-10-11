Гавана, , 05:00 — REGNUM Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала президентом Кубы — главой страны по новой Конституции — главу Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Об этом сообщается на странице Национальной ассамблеи в Twitter.

Мигель Диас-Канель Бермудес Presidencia El Salvador

На новый пост главы Кубы претендовали семнадцать кандидатов, в голосовании принимали участие 575 из 605 депутатов Нацассамблеи.

Вице-президентом Кубы стал Сальвадор Вальдес Меса.

Выборы прошли на внеочередном заседании высшего законодательного органа страны в соответствии с принятой в апреле новой Конституцией, которая ввела должность президента — главы государства.

Напомним, после упразднения должности президента Кубы, в соответствии с конституцией 1976 года, главой государства являлся глава Госсовета, одновременно являющийся и первым секретарем Коммунистической партии Кубы.

Как писало ИА REGNUM ранее, Госсовет и Национальную ассамблею Кубы после избрания Мигеля Диаса-Канеля президентом возглавил Эстебан Ласо Эрнандес, бывший до этого спикером ассамблеи.

За Госсоветом, по новой Конституции, остаются функции надзора за проводимой президентом политикой.

Читайте также: Парламент Кубы избрал главу государства

Рауль Кастро по-прежнему остается первым секретарем Коммунистической партии Кубы.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Кубы готовится впервые избрать президента страны