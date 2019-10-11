Каракас, , 09:47 — REGNUM Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо выступил с отрицанием обвинений бразильских властей в том, что нефтяные пятна, обнаруженные у берегов Бразилии, имеют венесуэльское происхождение. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Кеведо отметил, что данные обвинения — это одно из проявлений агрессии США и Бразилии в отношении Боливарианской республики.

«Мы категорически отвергаем необоснованные обвинения представителей бразильского правительства, которые хотят переложить на Боливарианскую республику Венесуэла и наше главное промышленное предприятие PDVSA ответственность за разлив нефти, нанёсший ущерб побережью Бразилии», — написал Кеведо на своей странице в Twitter.