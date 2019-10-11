Миннеаполис, США, , 04:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что остался без друзей после скандала вокруг его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в Миннеаполисе.

«Я потерял всех друзей, потому что они теперь боятся со мной общаться», — заявил Трамп.

По его словам, публикация стенограммы его телефонного разговора с Зеленским вызывает у его собеседников опасения, что и их беседы смогут стать достоянием общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом станет сотрудничать с демократами в Конгрессе по процедуре импичмента, если будет иметь с конгрессменами равные права. По его словам, сотрудничество будет возможно, если «правила будут честными».

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