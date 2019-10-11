Киев, , 04:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию отсутствия авиасообщения с Россией странной, при том что поезда в Россию продолжают ходить. Об этом Зеленский заявил на пресс-марафоне в Киеве.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся компании», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что поскольку авиарейсы являются в принципе дотационными, крупная украинская авиакомпания спокойно может быть национализирована.

Для восстановления воздушного сообщения с Россией, по словам президента Украины, надо «делать шаги, встречаться, заканчивать войну».

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Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной полностью прекратилось с октября 2015 года по инициативе Киева.

27 сентября 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что у желающих восстановить прямое сообщение между Россией и Украиной присутствует «суицидальный настрой».

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