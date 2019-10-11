Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Соединенные Штаты могут ввести санкции против Турции в случае этнических чисток и ударов по мирному населению на севере Сирии, заявил представитель американского Госдепа на брифинге для журналистов.

«Речь идет об этнических чистках, артиллерийских, воздушных и других ударов, направленных против мирного населения», — заявил он.

При этом чиновник подчеркнул, что США пока не зафиксировали подобных инцидентов в ходе проведения турецкой военной операции «Источник мира». Он добавил, что пока возможность введения санкций является предупреждением для Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал американскому лидеру Дональду Трампу, что турецкие войска продвинутся на территорию Сирии на 30 километров для создания зоны безопасности. Эрдоган подчеркивал, что теперь за это ответственность будет нести исключительно Турция.

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