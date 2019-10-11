Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, заявила официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Майк Помпео Mark Taylor

Она сообщила, что стороны в ходе переговоров обсудили стратегическое сотрудничество и методы улучшения отношений между странами. Помпео также поблагодарил болгарского премьера за покупку восьми американских истребителей F-16. Также обсуждались темы диверсификации в энергетике и противодействие «злонамеренному влиянию в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Агентства по ядерному регулированию БолгарииЛычезар Костов заявил, что работа болгарской АЭС «Козлодуй» может быть переведена на ядерное топливо от американской корпорации Westinghouse. Он подчеркнул, что соответствующее решение может быть принято, если это будет выгодно с экономической точки зрения.

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