Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что не знаком с задержанными выходцами из бывшего СССР Львом Парнасом и Игорем Фруманом, якобы помогавшим его адвокату Рудольфу Джулиани в расследовании против экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе беседы с журналистами.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я их не знаю», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ объявили о задержании двух выходцев и стран бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана по обвинениям в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Отмечалось, что задержанные якобы встречались лично с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и его поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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