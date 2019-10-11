Исламабад, , 09:20 — REGNUM 10 октября сторонники исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» начали подготовку к переправам через реки и транспортировке на лодках участников «Марша свободы» на Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, руководство партии ожидает, что правительство заблокирует все основные шоссе и дороги, ведущие к столице страны, чтобы помешать колоннам оппозиционеров. В этом случае, исламисты и их союзники будут переплывать реки на лодках и подручных средствах, чтобы обойти кордоны.

Лидер Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман намерен возглавить марш свободы на Исламабад 27−31 октября «для свержения правительства». Исламистов уже поддержала одна из ведущих оппозиционных сил — «Пакистанская народная партия».