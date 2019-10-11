Исламабад, , 09:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана прокомментировало начало наступательной операции армии Турции на севере Сирии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад высоко оценивает усилия Турции по нахождению «действенного политического решения» в Сирии, а также по размещению 3,5 миллиона беженцев. По словам официального представителя МИД Пакистана, у Турции есть «свои оправданные интересы в регионе», связанные с обеспечением безопасности.

С другой стороны, Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад по-прежнему выступает за сохранение территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и надеется на мирное разрешение всех противоречий.