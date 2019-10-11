Исламабад, , 09:12 — REGNUM 10 октября министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что существует возможность визита премьер-министра страны Имрана Хана в Тегеран в качестве посредника на переговорах с США.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, специальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал в ходе еженедельного брифинга отметил, что возможность таких переговоров есть, однако отказался далее комментировать ситуацию.

Напомним, что ранее в ходе визита в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Дональд Трамп попросил у него выступить посредником на возможных переговорах с Тегераном.