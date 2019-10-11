Исламабад, , 09:22 — REGNUM 10 октября бывший премьер-министр Пакистана и глава оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф написал письмо лидеру исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлуром Рехманом, обещав ему полную поддержку.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, политик, отбывающий тюремное заключение, написал лидеру исламистов, что он и его партия «будут с «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» «до свержения нынешнего правительства». Ранее руководство ведущей оппозиционной партии проявляло нерешительность по поводу предстоящего «Марша свободы», организованного исламистами.

Многие в «Лиге» убеждены, что исламисты «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» используют религию «в корыстных целях». Послание лидера Наваза Шарифа должно развеять сомнение «расколотой партии».