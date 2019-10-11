Исламабад, , 09:27 — REGNUM 10 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан поручил министру по делам религии Нурульхаку Кадри установить контакт с лидером исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлуром Рехманом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фазлур Рехман намерен возглавить «Марш свободы» на Исламабад 27−31 октября «для свержения правительства». Исламистов уже поддержала одна из ведущих оппозиционных сил — «Пакистанская народная партия» и ее лидер Билавал Бхутто-Зардари.

Опасаясь объединения оппозиции, премьер-министр попросил наладить контакт с лидером протестного движения, чтобы предотвратить нежелательные последствия. Ранее оппозиционеры заявляли, что намерены «отправить Имрана Хана на пенсию» к концу этого года.