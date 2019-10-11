Мехико, 11 октября 2019, 09:57 — REGNUM Правительство Мексики выразило обеспокоенность массовыми протестами в Эквадоре. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
В своём заявлении мексиканские власти призвали правительство Ленина Морено уважать принципы правового государства и права человека.
«Мексика решительно осуждает любую форму насилия, подтверждает свою приверженность праву на свободные шествия и отвергает неоправданное использование государственными структурами силы, которая должна использоваться лишь в исключительных случаях», — цитирует заявление агентство.