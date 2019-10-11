Могадишо, , 09:25 — REGNUM Власти Кении сообщили, сославшись на документы о регистрации воздушного судна, что коммерческий самолет, который нарушил запрет на полеты в город Кисмайо, введенный сомалийским правительством, был чартерным рейсом и эксплуатировался местной сомалийской компанией. Турбовинтовой самолет Fokker 50 совершал перелет из аэропорта Уилсон в Найроби в сомалийский порт Кисмайо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

На борту самолета находились сомалийские оппозиционные деятели и члены федерального парламента Сомали, которым ранее было запрещено прибывать в южный портовый город для участия в церемонии инаугурации нового скандально известного лидера Джуббалэнда Ахмеда Мадобе, чья законность победы на выборах оспаривается Могадишо.

Среди политиков, которые присутствовали на борту зарегистрированного в Кении самолета, находились бывшие президенты Гальмудуга Абдикарин Хуссейн Гулед и штата Юго-Запада Шариф Хасан Шейх Аден, а также десятки оппозиционных деятелей. Первоначальные сообщения в СМИ указывали, что самолет-нарушитель был приобретен властями Джуббалэнда, но источники в Могадишо и Кисмайо сомневались в возможности властей в приобретении самолета. Однако обнародованные документы показывают, что самолет принадлежит компании FEE из ОАЭ и сдан в аренду Jubba Airways.

Ранее высокопоставленный сотрудник министерства авиации Сомали заявил, что правительство страны подало жалобу на Кению в ИКАО, так как «это было вопиющим нарушением воздушного пространства и суверенитета Сомали».