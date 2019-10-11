Могадишо, , 09:15 — REGNUM В Могадишо завершилась пятидневная конференция по руководству деятельностью и Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в период с 2019 по 2021 год, на которой были достигнуты новые договоренности по дальнейшим планам работы миссии. Одним из ключевых итогов конференции, в которой приняли участие старшие сотрудники АМИСОМ и представители Отделения поддержки ООН в Сомали (ЮНСОС), стала разработка и утверждение программы поддержки осуществления дальнейшей деятельности, которая обеспечит эффективную доставку материально-технического обеспечения для повышения оперативной эффективности миссии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Заместитель Специального представителя Председателя Комиссии Африканского союза по Сомали Симон Мулонго подчеркнул важность эффективности и оперативности работы миссии в обеспечении логистики, особенно сейчас, когда миссия находится в процессе своего заключительного этапа работы.

«Это очень важная конференция, на которой мы рассмотрели проблемы логистики нашей миссии. Как вы знаете, логистика очень важна. Мы не можем переоценить этот момент. Без четкой логистической системы и линии управления цепочками поставок для осуществления нашей деятельности мы попросту не сможем добиться успеха», — сказал Мулонго.

«Мы разработали программу реализации поддержки с 2019 по 2021 год. Мы будем периодически ее пересматривать, чтобы оценить, на каком этапе мы находимся», — добавил заместитель спецпредставителя.