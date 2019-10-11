Харгейса, , 09:23 — REGNUM В различные департаменты вооруженных сил Сомалиленда были официально приняты 126 студентов-офицеров, которые успешно прошли обучение по новой программе национальной службы. На официальной выпускной церемонии подготовленных для вооруженных сил мужчин и женщин, получивших офицерские звания, присутствовали командующий оперативными силами национальной армии Сомалиленда Абдирисак Саид Булале, заместитель начальника корпуса Хасан Али Авад и другие старшие офицеры полиции. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

Директор новой программы Национальной службы Мохамед Хусейн, выступая на мероприятии, подчеркнул, что это была отличная возможность для молодых студентов стать офицерами совершенно нового уровня, когда у других их сверстников такого «золотого шанса» не было. Он заверил, что работа в спецслужбах не легка, но они сделали уже достаточно для того, чтобы присоединиться к вооруженным силам Сомалиленда и быть принятыми на работу в качестве офицеров.

112 мужчин и 14 женщины официально стали частью спецподразделений полиции и сил обороны в Сомалиленде. Действующий президент Сомалиленда Муса Бихи Абди учредил программу еще во время своей президентской кампании, и заверил, что, если он будет избран президентом, он запустит программу в работу. Таким образом, подготовленные офицеры стали первыми представителями офицерского корпуса особого назначения на национальной службе, которая была введена в Сомалиленде с момента его провозглашения в 1991 году.