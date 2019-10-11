Могадишо, , 09:11 — REGNUM В первые несколько месяцев своего правления президент США Дональд Трамп спросил исполняющего обязанности министра национальной безопасности Элейн Дьюк, почему он «не может запретить беженцев из «f*****g Somalia» [«проклятого Сомали»]», пребывая в ярости в своем гольф-клубе «Бедминстер». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Эпизод, подробно описанный в новой книге Джули Хиршфельд Дэвис и Майкла Д. Шира из «Нью-Йорк Таймс» под названием «Пограничные войны», демонстрирует уверенность президента в том, что жители Сомали представляют опасность для США. Месяцами ранее Трамп был решительно против иностранных граждан, прибывающих в США из восьми стран, включая Сомали, в своем исполнительном указе «запрет на поездки».

«Как он, так и Стивен Миллер, похоже, испытывали особую неприязнь к Сомали, часто ссылаясь на него или его граждан, когда они говорили о потенциальной опасности беженцев и других иммигрантов», — говорится в книге.