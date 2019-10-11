Сана, , 00:46 — REGNUM Хуситы предложили властям Йемена обмен военнопленными, сообщает агентство Reuters.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предложили местным властям, что готовы к обмену пленными в ближайшую неделю. Ожидаем ответа другой стороны», — заявил глава хуситского комитета по делам военнопленных.

По его словам, на первой фазе хуситы готовы обменять две тысячи военнопленных. Пока ответа от йеменского правительства на это предложение не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября йеменские хуситы в одностороннем порядке освободили несколько сотен военнопленных. Позднее спецпредставитель ООН Мартин Гриффитс выразил надежду, что так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также начнет освобождение военнопленных.

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