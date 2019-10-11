Москва, , 00:44 — REGNUM Истребители из состава дежурных сил ПВО 16 раз за неделю поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Воздушную разведку вдоль границ осуществляли 29 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

По информации Министерства обороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 11 тыс. мероприятий. ВКС России отработали 263 летных смены на 69 аэродромах. Охрану морских рубежей на прошедшей неделе обеспечивали более десяти подводных лодок и 60 надводных кораблей при поддержке более 20 судов обеспечения.

Накануне ИА REGNUM сообщало о перебазировании в Великобританию дополнительно трех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

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