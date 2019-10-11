Москва, 11 октября 2019, 00:44 — REGNUM Истребители из состава дежурных сил ПВО 16 раз за неделю поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Mil.ru

Воздушную разведку вдоль границ осуществляли 29 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

По информации Министерства обороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 11 тыс. мероприятий. ВКС России отработали 263 летных смены на 69 аэродромах. Охрану морских рубежей на прошедшей неделе обеспечивали более десяти подводных лодок и 60 надводных кораблей при поддержке более 20 судов обеспечения.

Накануне ИА REGNUM сообщало о перебазировании в Великобританию дополнительно трех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

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