Нижний Новгород, , 23:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в ближайшие годы число школьников в стране значительно вырастет. Об этом глава государства 10 октября заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Путин отметил, что с учетом результатов демографической политики прошлых лет, можно смело утверждать, что число школьников в ближайшие годы в стране увеличится.

«Количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах», — сказал президент России.

Российский лидер обратил особое внимание, что школьных мест в стране должно быть достаточно, чтобы совсем ликвидировать вторую и третью смены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики привела данные, согласно которым, естественная убыль населения в России будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тыс. человек ежегодно. Замедление сокращения численности населения прогнозируется Росстатом только к 2030-м годам.