Ашхабад, , 23:59 — REGNUM Российский президент Владимир Путин прибыл в Ашхабад, сообщает 10 октября агентство RT.

В столицу Туркмении глава российского государства прибыл для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Кроме того, в планах российского президента указана встреча с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ашхабаде с участием глав МИД стран СНГ был рассмотрен ряд документов, среди которых Программа по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами стран-членов СНГ.

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