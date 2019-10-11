Вашингтон, , 09:07 — REGNUM США ввели санкции в отношении членов семьи Гупта, причастных к коррупционному скандалу в ЮАР. Об этом сообщается в заявлении министерства финансов США, опубликованном 10 октября.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Аджай, Атул и Раджеш Гупта, обвиняемые в участии в широкомасштабном коррупционном скандале и даче взятки с целью получения государственных контрактов, были внесены в санкционный список американскими властями.

Министерство финансов США добавило, что семья Гупта, имевшая тесные связи с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой, обвиняется в краже сотен миллионов долларов США посредством заключения незаконных сделок с правительством страны.

Семью Гупта уже на протяжении долгого времени обвиняют в использовании дружбы с бывшим главой государства Джейкобом Зумой для получения собственной выгоды и продвижения бизнеса.