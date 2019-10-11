Бужумбура, , 09:45 — REGNUM Четверо молодых людей из правящей партии «Национальный Совет по защите демократии — Силы фронта защиты демократии» (CNDD-FDD) в Бурунди, принадлежащие к молодежному крылу партии «Имбонеракуре», членов которого ООН классифицирует в качестве боевиков, были приговорены к пожизненному заключению за убийство оппозиционного политика в августе этого года.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, подобное решение — это редкий случай для правоохранительных органов страны в связи с притеснениями оппозиционеров, совершаемыми бурундийскими силами безопасности, работающих во взаимодействии с правительством Бурунди.

Судебный приговор был вынесен судом города Муйинге, который находится в восточной части Бурунди, раздираемой политическими беспорядками с тех пор, как президент страны Пьер Нкурунзиза объявил о своем намерении баллотироваться в очередной раз на пост главы государства в 2015 году, на которых он одержал победу большинством голосов.