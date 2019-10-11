Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:40 — REGNUM На конференции в честь дня городского развития, проходившего в городе Дар-эс-Салам, в котором приняли участие представители Танзании и Франции, заместитель министра по делам регионального управления и местного самоуправления Танзании Мвита Уаитара заявил, что должны быть приняты планы по обеспечению населения жизненно важными услугами.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, как утверждается, быстрый рост населения и неэффективное городское планирование являются одними из факторов, способствующих беспорядочному строительству в Танзании и таким образом оказывающих негативное влияние на развитие городов страны.

На открытии конференции, министр по вопросам окружающей среды в администрации президента Танзании Джордж Симбахавена сообщил, что город Дар-эс-Салам считается одним из самых быстрорастущих городов в Африке после нигерийской столицы Абуджа и столицы ДРК города Киншаса. В связи с этим Танзания предпринимает меры по разработке городских планов.

С другой стороны, исполнительный директор Исследовательского института по вопросам борьбы с нищетой Танзании отметил, что высокий процент бедного населения препятствует реализации городского планирования.

Французское правительство оказывает поддержку Танзании в реализации различных проектов развития для ускорения экономического роста. Посол Франции в Танзании Фредерик Клавье подчеркнул, что основная цель — найти решения проблем, проведение конференции — это только начало.