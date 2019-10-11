Джуба, , 09:37 — REGNUM Вооруженная оппозиция Южного Судана не примет участия в процессе формирования коалиционного правительства, создание которого было запланировано на следующий месяц. Об этом сообщается в заявлении оппозиционной партии «Народно-освободительное движение Судана», возглавляемой Риеком Мачаром.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Риек Мачар и президент Южного Судана Сальва Киир подписали в прошлом году мирный договор о прекращении пятилетней гражданской войны, в рамках которого они обязались достичь соглашения по вопросу разделения власти к 12 ноября 2019 года.

По словам Пуока Бота, представителя партии Риека Мачара, оппозиция не примет участие в формировании нового правительства, если не будут выполнены все положения мирного соглашения.

«Есть ряд важных вопросов, которые нам необходимо решить в первую очередь, если мы стремимся стабилизировать ситуацию в стране и создать правительство, служащее интересам народа», — отметил Бот.

Представитель партии привел в качестве примера нерешенность вопросов в области безопасности, количества провинций и их границ. По его словам, нужно внести поправки в конституцию, для того чтобы было реализовано мирное соглашение.