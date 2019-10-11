Тунис, , 09:41 — REGNUM Апелляционный суд Туниса освободил кандидата на пост президента Набиля Каруи всего за несколько дней до второго тура президентских выборов, проведение которого запланировано на 13 октября.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Каруи, крупный тунисский бизнесмен, был арестован в августе этого года перед первым туром голосования, проведя таким образом всю предвыборную кампанию в тюрьме, в ожидании слушания дела по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.

Адвокат кандидата Камаль Бен Масуд заявил журналистам, что апелляционный суд предписал немедленно освободить Набиля Каруи. Однако дополнительных разъяснений предоставлено не было.

Как сообщается, сторонники Каруи собрались возле штаб-квартиры своей партии «Сердце Туниса» и организовали марш до места заключения Каруи.