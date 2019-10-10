Тирасполь, , 23:34 — REGNUM Совет по развитию внешней торговли России будет представлять приднестровские предприятия на рынке РФ, а хорошей площадкой для этого станет Торговый дом Приднестровья в Москве. Об этом заявил на Приднестровском международном инвестиционно-экономическом форуме — 2019 председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений России Максим Черешнев, передает ИА REGNUM.

По его словам, это поможет Приднестровью усилить позиции на российском рынке. Здание для Торгового дома уже есть. Оно расположено в центре Москвы (ул. Красная Пресня). В Торговом доме экономические агенты из ПМР смогут проводить встречи и презентации, отметил Черешнев.

Он также порекомендовал приднестровскому бизнесу активнее включаться в онлайн-торговлю.