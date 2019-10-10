Киев, , 23:11 — REGNUM Я — хороший президент, заявил 10 октября глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе своего пресс-марафона для журналистов, сообщает телеканал «112 Украина».

Владимир Зеленский President.gov.ua

Таким образом президент Украины ответил на вопрос журналиста о его приоритетах в выборе между хорошим семьянином и президентом страны.

«Я свой выбор сделал: я хороший президент», — цитирует канал «112 Украина» ответ Зеленского на этот вопрос.

Напомним, 10 октября президент Украины отвечал на вопросы журналистов.

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