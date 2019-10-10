Кишинёв, , 23:08 — REGNUM Антикоррупционная прокуратура Молдавии потребовала в суде ордера на арест в отношении сбежавшего из страны экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом заявил на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, передает ИА REGNUM.

Владимир Плахотнюк Pdm.md

По словам Мораря, Плахотнюк является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Эти два дела были объединены в одно производство.

Бывший лидер Демпартии подозревается в создании в 2013—2015 гг. преступной схемы с участием сотрудников МВД и экономических агентов, через которую отмыли более 20 млн евро, которые выводили через необеспеченные кредиты из трех молдавских банков.

По другому эпизоду Плахотнюка обвиняют в незаконном получении от офшорной компании $7,4 млн. По этому делу уже задержан управляющий компании, через которую переводили деньги.

Ранее прокуратура пригласила Плахотнюка на допрос, однако он не явился. Олигарх покинул Молдавию 14 июня, после смены власти, и в последнее время предположительно находился в США.