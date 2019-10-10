Варшава, , 22:56 — REGNUM В Прикарпатское воеводство Польши с запада страны переброшены 300 единиц военной техники 10-й бригады польских вооружённых сил, сообщает 10 октября пресс-служба военного ведомства.

Подразделения 10-й бригады были переброшены от Свентошува на западе Польши к полигону в Нова-Дембе, преодолев боле 570 км в рамках учений по переброске на большие расстояния.

Отмечено, что в ходе этих учений впервые танки «Леопард» польской армии прошли на гусеницах по шоссе около 100 км, тогда как остальная часть маршрута была преодолена на автоприцепах.

Полигон в Нова-Дембе посетили президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. Им показали процесс восстановления боеспособности подразделений после переброски на большие расстояния.

Анджей Дуда, Мариуш Блащак и глава Бюро национальной безопасности Павел Солох увидели заправку «Леопардов», подготовку танков к преодолению водных препятствий, загрузку боеприпасов и полевой ремонт бронетехники.

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