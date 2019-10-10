Анкара, , 22:53 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил сегодня, 10 октября, в эфире телеканала CNN Turk.

Чавушоглу заявил, что если бы Турция боялась подобных заявлений, то не начинала бы военную операцию в Сирии. При этом глава МИД Турции отметил, что не может комментировать твиты президента США Дональда Трампа, так как они противоречат один другому.

«Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным», — сказал Чавушоглу.

Также он подчеркнул, что турецкая армия была вынуждена начать военную операцию «Источник мира» из-за того, что США поставляли оружие силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Чавушоглу прямо сказал, США сперва обещали Турции вывести свои войска с северо-востока Сирии. Анкара ждала, но войска выведены не были. Потом Турция договорилась с США о совместном патрулировании на северо-востоке Сирии, но со стороны США патрулирование оказалось «косметическим».

«При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец», — подчеркнул глава МИД Турции.

Он отметил, что Турции никто не может запретить начинать подобные военные операции, так как Турция «борется с терроризмом» и есть соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

Напомним, что турция считает курдские формирования террористическими. Практически никто в мире так не считает.