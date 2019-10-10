10 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Политика – искусство возможного, и путь реализации Минских соглашений был принят и Россией, и народными республиками Донбасса, исходя из компромисса между интересами людей и сложнейшими геополитическими условиями, как единственно возможный путь для сохранения завоеваний освободительной борьбы героического Донбасса. И Константин Затулин — один из тех российских политиков, кто это прекрасно осознает и делает все возможное, чтобы и ЛНР, и ДНР встали в один прекрасный момент рядом с Крымом.

Александр Ушаков, , 23:41 — REGNUM Позиционирующий себя «независимым аналитиком» Станислав Смагин на севастопольском ресурсе «Форпост» опубликовал «обличительную» статью с хлестким заголовком — «Чо там у хохлов»: горе аналитиков». В ней автор рассуждает об уровне и тональности украинско-донбасской темы на российских федеральных телеканалах.

Уильям Чейз. Шут

Правомерно раскрывая сущность петрушек на зарплатке — «ковтунов» и журналистов-скандалистов «цимбалюков», Смагин неожиданно атакует депутата Константина Затулина.

«Российская аналитика вполне соответствует по уровню и тональности украинской, хотя последнюю нарочно сделали такой, чтобы ее могла одолеть и санмаринская» — делает обещающее умозаключение Смагин. Соглашусь, что приходится наблюдать и с российской стороны гротескных персонажей, крикунов-популистов, приглашаемых для «повышения градуса» политических ток-шоу. Но мишенью был выбран именно российский депутат, серьезный и уважаемый эксперт Константин Затулин.

Итак, Станислав Смагин пишет, что случайно включил какую-то передачу (подразумевая воскресный выпуск передачи «Большая игра» на Первом канале) и увидел там выступление Константина Затулина, с которым, как он упомянул, уже имел неудовольствие заочно полемизировать по украинскому вопросу, и ввиду своей бурной фантазии приписал ему такие слова: «Киев не хочет выполнять Минские соглашения, потому что по ним Украина официально станет многонациональной страной».

Прозвучало это, с точки зрения Смагина, в контексте того, что якобы одной из целей возврата республик Донбасса в украинское политическое пространство является попытка сделать Украину многонациональной.

Первый заместитель Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин Duma.gov.ru

Я смотрел эту передачу и пересмотрел еще раз в записи, и констатировал, что Затулин мало того что вообще не поднимал тему много — или мононациональности на Украине в таком контексте, так еще и слова, приведенные Смагиным, принадлежали украинскому эксперту Вадиму Карасёву, о чём сам Затулин в ходе этой передачи и сказал.

Дословно: «Украина не делает выводов, и Вадим Карасёв тут говорил о том, что, видите ли, националисты Украины обеспокоены тем, что Украина может оказаться многонациональной страной, а им бы хотелось шовинистическую Украину. Если в Вашингтоне хотят получить шовинистическую Украину, то заранее могу сказать, что поддержки со стороны России такая линия не получит».

И дальше Смагин, полемизируя с собственными мыслями (то есть карасевскими, выданными за затулинские), делает неадекватный вывод: «Чем так говорить на украинско-донбасскую тему, уж лучше и вправду никак».

Показалось весьма странным, что начавший за здравие критикой украинских телеклоунов Смагин перешел в наступление на русского патриота Затулина. В Севастополе Константин Затулин известен с начала 90-х как человек, открыто говоривший о российском статусе города-героя и всего Крыма, в то время, когда это у российской политической элиты было, так сказать, не комильфо.

Город-герой Севастополь. Крым Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

Ветеран политических дебатов, Затулин всегда был последовательным и сдержанным экспертом и полемистом, поэтому его невозможно назвать болтуном или перевертышем. Свои политические убеждения он подтверждает реальной помощью тысячам обращающихся к нему соотечественников, в первую очередь дончан.

Но как звучит рекламный слоган — «Яндекс, найдется всё». При поисковом запросе «Смагин, Затулин» тут же всплывает история годичной давности о том, как журналист Станислав Смагин в своей статье в ИА «Новороссия», главным редактором которого он тогда являлся, переврал слова политика, громко обвинив его в том, что «Затулин назвал Донбасс недостаточно русским» в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

На страницах ФАН Константин Затулин отреагировал, разместив статью, в которой популярно объяснил, что он не только не говорил этих слов, но и не мог допустить подобной трактовки. Однако Смагин, возбужденный вниманием большого человека, продолжил распространять клевету пуще прежнего, на что последовала спокойная взрослая реакция — судебный иск Затулина.

И вот в смагинском ИА «Новороссия» была размещена статья-опровержение:

«В начале сентября нынешнего года после интервью К. Ф. Затулина РИА «ФАН» и по материалам этого интервью ИА «Новороссия» опубликовало новость и авторскую статью главного редактора, в которых выносился на обсуждение тезис «Константин Затулин назвал Донбасс недостаточно русским». ИА «Новороссия» признает, что данная фраза («Затулин считает Донбасс недостаточно русским») в интервью Затулина не звучала. Редакция приносит извинения Константину Федоровичу Затулину за подобную трактовку его позиции, выраженной в интервью РИА «ФАН».

Комментарии излишни.

Правосудие

По прошествии года у журналиста Смагина, видимо, случился рецидив, и вот он снова решил «хайпануть» на имени известного эксперта.

В последнее время всё чаще слышны подобные попытки очернить защитников русского мира с позиции «всепроральщиков». Вот Смагин пишет об Указе президента России о паспортизации жителей ЛДНР: «Мне отчетливо стало ясно, что паспортизация была инструментом политического давления на Киев, и при той «быстроте» и «процедурной простоте», с которой она проходит, возможно, лучше б ее и не провозглашали вовсе — зря обнадежили людей».

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Видимо, он не в курсе, что за пять лет в республиках подросло целое поколение людей, у которых вообще нет документа, удостоверяющего личность. Что сотни тысяч людей с украинскими паспортами вынуждены нарушать миграционный режим РФ, не имея возможности выехать на готовую их растерзать Украину. Что, в конце концов, это наш долг перед людьми, вышедшими за свою свободу, язык и историю с триколорами весной 2014 года на улицы своих городов и сел и воюющими за нее уже больше пяти лет — больше, кстати, чем длилась Великая Отечественная война.

Смагины-всепропальщики как будто не замечают а) рублевой зоны в ЛДНР, б) обустройства границы с Украиной, в) формирования армии вместо ополчения, г) налаживания официальных международных связей с признанными РФ Южной Осетией и Абхазией, и главное — желания скорейшего установления мира всеми без исключения жителями Донбасса.

Политика — искусство возможного, и путь реализации Минских соглашений был принят и Россией, и народными республиками Донбасса, исходя из компромисса между интересами людей и сложнейшими геополитическими условиями, как единственно возможный путь для сохранения завоеваний освободительной борьбы героического Донбасса. И Константин Затулин — один из тех российских политиков, кто это прекрасно осознает и делает все возможное, чтобы и ЛНР, и ДНР встали в один прекрасный момент рядом с Крымом.