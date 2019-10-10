Киев, , 22:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в назначении нового состава Центральной избирательной комиссии нет никакой интриги или подтекстов.

Об этом он сказал на пресс-конференции сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обещали, что перезагрузим все органы власти. Я не хочу, чтобы наш бывший президент (Порошенко) ушел, а все осталось. Вот и все. Я по закону имею право», подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября Верховная рада уволила весь составЦИК Украины, а 4 октября парламент назначил новых членов комиссии. Теперь 10 членов ЦИК представляют президентскую партию «Слуга народа», по два — «Оппозиционную платформу — За жизнь» и «За будущее», по одному — «Голос», «Европейскую солидарность» и «Батькивщину»