Мурманск, , 22:39 — REGNUM Власти Мурманской области предложил использовать регион для апробации новых технологий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, регион может стать местом тестирования «мусорных» технологий для Арктической зоны. Для этого предлагается сформировать центр арктических компетенций в сфере ТКО и отходов первого и второго классов опасности на базе Заполярного арктического научно-образовательного центра (НОЦ) — одного из ключевых проектов команды новоиспеченного губернатора Андрея Чибиса.

Предложение использовать Мурманскую область для апробации новых технологий в сфере ТКО сегодня в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию озвучил заместитель губернатора Евгений Никора.