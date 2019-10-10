Тбилиси, , 22:34 — REGNUM 10 октября протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил, что считает необходимым, чтобы Азербайджан открыл доступ на территорию монастырского комплекса Давид-Гареджи для паломников и туристов. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Давид-Гареджи © ИА REGNUM

«Важно понимать, что церковь состоит из священнослужителей и верующих, и я жду, когда приход вместе с нами сможет подняться на территорию монастырского комплекса Давид-Гареджи», — отметил Андрия Джагмаидзе в связи с открытием для грузинского духовенства доступа к церквям Давид-Гареджи.

Священник выразил надежду, работа Комиссии по делимитации границы будет продолжена в позитивном ключе.

Напомним, 9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария с первым официальным визитом в статусе главы правительства посетил Азербайджан. 10 октября Гахария заявил, что с 11 октября для грузинского духовенства откроется доступ к церквям комплекса Давид-Гареджи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 октября Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к премьер-министру Георгию Гахарии, министру иностранных дел Давиду Залкалиани и министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури в связи с монастырями Чичхитури и Удабно. Патриарх обратил внимание на то, что Азербайджан ограничил доступ паломников, туристов и священнослужителей в монастыри комплекса Давид-Гареджи — Удабно и Чичхитури, располагающиеся, согласно картам 1936 и 1938 годов, на территории Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Церкви комплекса Давид-Гареджи будут открыты для грузинского духовенства