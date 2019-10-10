Киев, , 22:29 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что пока не чувствует влияния не него олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.

« Я совсем не чувствую влияния с этих двух сторон… Может рядом со мной появляются какие-то люди, но я точно этого не чувствую. Я уверен, что этого нет. Но я допускаю, что я могу чего-то не видеть. Но я точно это увижу. Это вопрос времени. Никто на меня не будет влиять », — сказал Зеленский .

« Они будут выстраиваться только на том, чтобы нормальные и равные правила, чтобы деньги, которые у них есть, чтобы они их вкладывали в Украину и чтобы они жили по закону. Быть чьей-то куклой-марионеткой мне совсем не интересно. В чем смысл? Не понимаю, в чем смысл, в чем кайф?» — задался вопросом Зеленский.

Как сообщалось, ранее украинские СМИ писали, что за влияние на президента Зеленского борются разные украинские бизнес-группы. При этом глава украинского государства подтверждает, что ведет диалог с крупным бизнесом относительно восстановления Донбасса и привлечения инвестиций в экономику.