Лондон, , 22:21 — REGNUM Из США в Британию перебазированы ещё три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, сообщает 10 октября Командование ВВС США в Европе.

Группа бомбардировщиков приземлилась на авиабазе Фэрфорд в Британии.

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла ВВС США совершили трансатлантический перелет с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана.

«Командование глобального удара отрабатывает способность бомбардировщиков к операциям из района передового базирования для выполнения задач Командования ВВС в Европе, а также задач Европейского командования США», — указано в сообщении.

Экипажам поставлена задача отработать взаимодействие с европейскими союзниками, а также лучше изучить условия европейского театра военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВВС США перебросили в Великобританию шесть стратегических бомбардировщиков B-52H и три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Оба типа воздушных машин способны нести ядерные бомбы и крылатые ракеты.

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