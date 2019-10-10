Киев, , 22:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «господин Бандера» был бы «в шоке», если бы узнал, какое количество улиц переименовано в последние годы в стране в его честь.

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский не стал прямо говорить, поддерживает ли он «бандеризацию» названий улиц, которую воплотила в жизнь предыдущая власть, но отметил, что было бы правильно каждую улицу называть в честь разных героев, и желательно современных.

В качестве таковых Зеленский предложил футболиста и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прыгуна с шестом Сергея Бубку, боксеров братьев Кличко и Александра Усика, а также людей, пострадавших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.

«Мы помним историю, поддерживаем исторических героев, но почему мы с вами не поддерживаем героев современных?» — задался вопросом президент.