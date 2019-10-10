Ереван, 10 октября 2019, 22:16 — REGNUM Посольство Армении в Дамаске и Генеральное консульство Армении в Алеппо работают в чрезвычайном режиме в связи с ситуацией, сложившейся в результате военных действий со стороны Турции в северных районах Сирии. Посольство Армении в Сирии на своей странице в Facebook отметило, что дипломатические представительства Армении поддерживают постоянную связь с общинными структурами сирийского города Камышлы и других северных районов.
Ранее МИД Армении распространил заявление о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, человеческим потерям среди гражданского населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конце концов, к новому гуманитарному кризису.