Ереван, , 22:16 — REGNUM Посольство Армении в Дамаске и Генеральное консульство Армении в Алеппо работают в чрезвычайном режиме в связи с ситуацией, сложившейся в результате военных действий со стороны Турции в северных районах Сирии. Посольство Армении в Сирии на своей странице в Facebook отметило, что дипломатические представительства Армении поддерживают постоянную связь с общинными структурами сирийского города Камышлы и других северных районов.

«Мы следим за развитием событий. Совместно с армянскими представительствами Дамаска и Алеппо разрабатываются возможные шаги по обеспечению временными жилищами наших соотечественников, пожелавших переехать с севера Сирии, и при необходимости оказания им первой помощи. Более десятка армянских семей из города Тел-Абьяд, непосредственно находящегося на территории военных действий, уже самостоятельно покинули место своего проживания и перебрались в более безопасные районы — Алеппо и Хасаке. В настоящее время не стоит задача немедленной эвакуации наших соотечественников. По нашим сведениям, число армян в северных районах Сирии составляет около 3000 человек», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Армении распространил заявление о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, человеческим потерям среди гражданского населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конце концов, к новому гуманитарному кризису.